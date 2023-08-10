صعود نيكي الياباني بفضل أرباح قوية وسهم هوندا يعزز توبكس

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الخميس، معوضا خسائره المبكرة، إذ تصدت أرباح الشركات القوية لمخاوف المستثمرين قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.84 بالمئة ليغلق عند 32473.65 نقطة بعدما فتح على انخفاض 0.58 بالمئة عقب الخسائر في وول ستريت خلال الليل. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 بالمئة إلى 2303.51 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في أوايكوزمو للأوراق المالية “كانت السوق مدعومة بالأسهم التي أعلنت عن نتائج قوية. وموسم أرباح الشركات في الربع الأول بشكل عام قوي للغاية”.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس الأربعاء قبل يوم من صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الذي قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.

وأضاف أريساوا “ستصدر بيانات التضخم الأمريكية في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان تقلبا، الأمر الذي جعل المستثمرين قلقين”.

وستغلق الأسواق اليابانية غدا الجمعة بسبب عطلة.

وصعد سهم هوندا موتور 5.87 بالمئة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر توبكس بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن قفزة بنسبة 78 بالمئة في الأرباح الفصلية.

كما زاد سهم شركة تويوتا موتور المنافسة 1.4 بالمئة.

وقفز سهم إنبكس 16.62 بالمئة بعد أن رفعت شركة التنقيب عن النفط والغاز توقعاتها لصافي أرباح العام بأكمله سبعة بالمئة وأعلنت عن إجراءات لتعزيز قيمة الشركة وعوائد المساهمين.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 14.93 بالمئة ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

لكن سهم مجموعة سوني خسر 3.23 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الترفيه عن انخفاض 31 بالمئة في الأرباح التشغيلية للربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بسبب ضعف الأداء في قسم الأفلام والقسم المالي.

وهوى سهم أوليمبوس 12.02 بالمئة بعد أن سجلت الشركة المصنعة للمعدات الطبية انخفاضا 50 بالمئة تقريبا في أرباحها التشغيلية للربع الأول.