السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بالقرب من غزة

منذ 14 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي

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قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل والمنطقة القريبة من غزة للتحذير من هجوم بالصواريخ.

وجاء في بيان عسكري أن صاروخين أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

ولم تعلن أي جماعة في قطاع غزة المحاصر الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد ساعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية في أول رحلة له في الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي بفترة وجيزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “هآرتس” (خاصة)، أنه سمع دوي صافرات إنذار في مدينة عسقلان.

وهذه المرة الأولى منذ قرابة شهر، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

كما أن هذا الحادث الأول من نوعه، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد لمنصبه بداية الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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