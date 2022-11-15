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صفارات الإنذار تدوي في كل المناطق الأوكرانية

منذ 41 دقيقة
مبنى تاريخي متضرّر نتيجة القصف الروسي في كييف عاصمة أوكرانيا (رويترز)

مبنى تاريخي متضرّر نتيجة القصف الروسي في كييف عاصمة أوكرانيا (رويترز)

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بدوي صفارات الإنذار في كل المناطق الأوكرانية، الثلاثاء.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، قصف مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية بصواريخ روسية، وأضاف كليتشكو أن “قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ روسية فوق العاصمة”.

وتابع قائلا: “المسعفون وعمال الإنقاذ في طريقهم لمكان القصف، المبنيان المستهدفان بالصواريخ الروسية يقعان في منطقة بيشيرسك في كييف”.

وأعلنت القوات الأوكرانية تشغيل دفاعاتها الجوية في تشيرنيهيف وكييف وأوديسا وعدد من المناطق الأوكرانية، وذلك ردا على الهجوم الروسي.

وعلّق مكتب الرئاسة الأوكرانية على القصف الروسي ببيان جاء فيه: “روسيا ترد على خطاب الرئيس الأوكراني في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على العاصمة”.

وتساءل البيان: “هل يعتقد أحد بجدية أن الكرملين يريد السلام حقا؟”.

    المصدر :
  • وكالات

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