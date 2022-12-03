صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال:” تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة.

من جانبها، قالت قناة 13 العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي هي من تقف خلف إطلاق الصاروخ بعد تصفية اثنين من قياداتها في جنين.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لحماس عبر مصر، مفادها أن إسرائيل ستتعامل بقسوة مع أي انتهاك من قطاع غزة.

وقالت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي إن حركة حماس تمارس ضغطا على حركة الجهاد الإسلامي حتى لا ترد على مقتل فلسطينيين من عناصرها مؤخرا في جنين من قطاع غزة.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي إنه بعد مجزرة مخيم جنين، فأن إسرائيل تستعد لاطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولذلك رفعت حالة التأهب القصوى والتجهيز الجوي في المنطاق الجنوبية المتاخمة لغزة من يوم الخميس الماضي.

وكشفت تقارير أنهم نقلوا في تل أبيب رسالة إلى حماس في قطاع غزة مفادها أنهم سيردون بقسوة على انتهاك للسيادة من جانبهم، وأنه تم تسليم الرسالة عبر مصر وقطر.

وطالبت إسرائيل حماس ، وفقًا للتقارير بإحباط أي محاولة إطلاق نار من قبل حركة الجهاد الإسلامي ، ونتيجة لذلك ، ضغطت حماس على الجهاد حتى لا تنتقم لمقاتليها الذين استشهدوا مؤخرا.