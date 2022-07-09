صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، سماع دوي صفارات الإنذار داخل مناطق مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة .

وأضافت، ان صفارات الإنذار دوت في منطقة مفتوحة بغلاف غزة قرب معبر “ايرز” شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى ان تفاصيل الحادث ما زالت قيد الفحص.

وأضافصفارات الانذار دوت قبل دقائق في منطقة مفتوحة بغلاف غزة قرب ايرز.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي سيتعرض لها قطاع غزة جراء عملية التصعيد على الحدود الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، السبت، خلال اجتماع لتقييم الموقف: إذا لم يتم التزام الهدوء على حدود غزة، “القطاع سيواجه ضربة شديدة في اقتصاده وأمنه”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأضاف غانتس قائلا: “المعادلة واضحة جدا بالنسبة لهم (حماس)، الجيش الإسرائيلي مستعد لمزيد من التصعيد، وسنفعل أي شيء نستطيع أن نفعله لإبقاء الوضع هادئا”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، ليلة الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في مناطق جنوبي البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.