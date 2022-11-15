صفحات إخبارية تكشف نوع الصواريخ التي سقطت على بولندا

تداولت صفحات إخبارية أوكرانية على “تلغرام” صورا لحطام أحد الصواريخ الذي سقط داخل الأراضي البولندية.

وقالت الصفحات إن الصور تظهر ما يشبه حطام صواريخ “اس 300” المضادة للأهداف الجوية والتابعة لعتاد الجيش الأوكراني.

وأوضحت أن ما يظهر ربما يدلل على أن هذه الصواريخ أطلقتها منظومات الدفاع الجوي خلال تصديها للصواريخ الروسية التي استهدفت مقاطعة لفينف المحاذية لبولندا.

وكانت نقلت وكالة “سبوتنك” عن إذاعة “ZET” البولندية مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، “سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا”، وقالت: “أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث”، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.