صفحة جديدة في العلاقات.. السعودية تفتح أجواءها من والى تايلاند

في اطار اعادة العلاقات بينها وبين تايلاند، بعد نزاع دام أكثر من 30 عاما، تواصل السعودية اتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وفي آخر التطورات، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأربعاء، رفع حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول السعودية، وذلك بعد شهرين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوعزت المديرية جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية بأهمية المحافظة على جواز السفر، وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

وكان البلدان قد أعلنا فتح صفحة جديدة في العلاقات في كانون الثاني الماضي، عقب لقاء بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا.

وفي 28 شباط الماضي، دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، أولى رحلاتها إلى تايلند، التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك.

وكان سفر السعوديين يعتبر إلى تايلند فعلا يخالف عليه القانون.

وقد سارع بالفعل عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي إلى السفر إلى تايلند عند الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب تقرير لصحيفة “مكة”.

ووفقا للتقرير، فإن كل من سافر إلى تايلند تفاجئ بعد عودته بأنه بذلك خالف نظام منع السفر وأنه ستطبق بحقهم الإجراءات النظامية. وطلب منه توقيع تعهد بمراجعة إدارة الجوازات، وأخبروا أن السبب في ذلك أن منع سفر المواطنين إلى تايلاند لا زال قائما حينها.

ويعود الخلاف بين السعودية وتايلاند إلى العام 1989 بعد اتهام عامل يحمل الجنسية التايلاندية يدعى “كرينانغكاري تيشامونغ” بسرقة مجموعة من الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة، بما في ذلك قطعة نادرة تسمى “الماسة الزرقاء” من داخل قصر الأمير فيصل بن فهد، وهو أول أبناء الملك فهد بن عبدالعزيز الذي كان يجلس على العرش آنذاك.

وعام 2016، وافقت السعودية على عودة العلاقات مع تايلاند على مستوى القائم بالأعمال بعد وساطة بحرينية قادها رئيس الوزراء الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وزعمت الشرطة التايلاندية أنها حلت القضية، لكن العديد من المجوهرات التي أرسلوها إلى الرياض كانت مزيفة، كما تقول وكالة أسوشيتد برس. كما امتلأت وسائل الإعلام التايلاندية بتقارير تفيد بأن زوجات كبار المسؤولين قد شوهدن يتزين قلادات من الألماس تشبه بشكل كبير المجوهرات المسروقة.