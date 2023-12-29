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صفعة جديدة.. مسؤولة كبيرة بولاية مين الأمريكية تستبعد ترامب من الانتخابات التمهيدية

منذ 41 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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استبعدت كبيرة مسؤولي الانتخابات بولاية مين الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية المقرر أن تشهدها الولاية العام المقبل، لتصبح مين بذلك ثاني ولاية تستبعد الرئيس السابق بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

وخلصت المسؤولة الديمقراطية شينا بيلوز إلى أن ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، حرض على التمرد عندما نشر مزاعم كاذبة حول تزوير الأصوات في انتخابات 2020 ثم حث أنصاره بعد ذلك على الخروج إلى مبنى الكابيتول لعرقلة المصادقة على النتائج.

وعلقت بيلوز إنفاذ قرارها لحين صدور حكم المحكمة العليا بالولاية بهذا الشأن.

جاء القرار بعد أن قالت مجموعة من المشرعين السابقين في ولاية مين إنه يجب استبعاد ترامب بناء على بند في الدستور الأمريكي يحظر تولي أي شخص شارك في “تمرد أو ثورة” لمنصب عام.

وينطبق القرار، الذي يمكن الاستئناف عليه أمام محكمة بالولاية، فقط على الانتخابات التمهيدية المقررة في مارس آذار، لكنه قد يؤثر على حظوظ ترامب في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر كانون الأول ترامب من الاقتراع التمهيدي بالولاية، مما جعله أول مرشح في تاريخ الولايات المتحدة يعتبر غير مؤهل للرئاسة بسبب تورطه في تمرد.

وتعهد ترامب بالاستئناف على الحكم الصادر في كولورادو أمام المحكمة العليا. وقدم الحزب الجمهوري في كولورادو استئنافه إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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