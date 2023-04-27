صفقة مروحيات أمريكية للنرويج بقيمة مليار دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع مروحيات من طراز MH-60R وأنظمة أخرى للنرويج بقيمة تقارب مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي المملكة طلبوا سابقا من الولايات المتحدة شراء 6 من هذه المروحيات، بالإضافة إلى معدات مختلفة وقطع غيار لها.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على بيع محتمل للمعدات والدعم اللازم لطائرات النقل العسكرية C-130J بمبلغ 166 مليون دولار.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قناعتها بأن “البيع المحتمل يلبي أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لأنه يزيد من أمن حليف في الناتو”.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي بهذا القرار. وأمامه 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.

MH-60R

هي مروحية بمحريكي عمود دوران توربيني متعددة المهام للبحرية الأمريكية مبنية على هيكل مروحية يو إتش-60 بلاك هوك وهي جزء من سلسلة مروحيات سيكورسكي إس-70.



وهي المروحية البحرية الأكثر قدرة المتاحة اليوم والمصممة للعمل من الفرقاطات والمدمرات والطرادات وحاملات الطائرات.

يمكن للمروحية التي يبلغ طولها 19.76 مترًا وارتفاعها 5.1 متر مع سرعة إبحار قصوى تبلغ 267 كيلومترًا في الساعة التعامل مع مهام متعددة ، بما في ذلك عمليات الحرب والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي.