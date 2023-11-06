"صكوك خضراء" لأجل 5 سنوات من مصرف أبو ظبي الإسلامي!

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الإثنين أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يعتزم إصدار أول صكوك خضراء لأجل خمس سنوات، بعد اجتماعات مع مستثمرين يومي السادس والسابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت الوثيقة أن المصرف الإسلامي عين بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما سيكون مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبو ظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي، مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأضافت أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامجه لإصدار شهادات ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار.