“صندوق إبراهيم”… إماراتي أمريكي وإسرائيلي للتعاون الإقليمي

أطلقت الإمارات وأمريكا وإسرائيل “صندوق إبراهيم” الاستثماري بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك خلال الحفل الذي نظم اليوم في مطار بن غوريون في تل أبيب بمشاركة مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين وأمريكيين.

واعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل في بيان انها “تفخر الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن إنشاء صندوق إبراهيم ، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به في اتفاقيات إبراهيم”.

وتابعت “من خلال هذا الصندوق ، ستقوم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتوفير أكثر من 3 مليارات دولار في مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه”.

وأشارت إلى أن “هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من اتفاقية السلام التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ، وتثبت فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة”.

وقالت: “إنه تجسيد لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث ، بالإضافة إلى إرادتهم المشتركة للنهوض بالمنطقة” و أن “البلدان الثلاثة ستفتح مكتبًا للتنمية في إسرائيل لتحديد وبدء مشاريع استراتيجية ذات تأثير إنمائي كبير ، بما في ذلك تلك التي تحفز النمو الاقتصادي ، وتحسن مستويات المعيشة ، وتخلق وظائف عالية الجودة وذات جودة”.

و”سيمكن الصندوق أعضائه من إطلاق استثمارات تركز على البشر ما يوفر الفرصة والأمل للمنطقة وشبابها من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم”، بحسب بيان السفارة التي اشارت كذلك الى ان “تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أن هذه المبادرة ستخلق الأساس لتعاون إقليمي أقوى قائم على التنوع والتبادل والإنسانية المشتركة”.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الصندوق سيعمل على تعزيز التجارة الإقليمية ، وتمكين مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية ، وزيادة أمن الطاقة من خلال توفير وصول موثوق للكهرباء”.

وقالت: “يهدف الصندوق أيضًا إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتسهيل الوصول الموثوق والفعال للمياه النظيفة في المنطقة”.

وقال آدم بوهلر ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: “سوف يتصدى الصندوق للتحديات التي تواجه المنطقة ويزيد من الفرص الاقتصادية للجميع”.

وأضاف”متحمسون لنقل هذه الشراكة التاريخية إلى المستوى التالي لتعزيز الرخاء المشترك.”

ومن جهته قال وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة أحمد الصايغ إن الصندوق “يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الشعوب بالمقام الأول بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم”.

وأضاف أن دولة الإمارات واثقة من أن المبادرة يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة ، مع تحسين حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم”.

وبدوره قال رونين بيريتس ، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي،: “صندوق إبراهيم سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صندوق إبراهيم المشترك سيمول الكثير من المشروعات لتعزيز الاستثمارات والبنى التحتية.