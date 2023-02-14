صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 1.3 مليار دولار في 4 شركات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، الثلاثاء، أنه استثمر ما إجماليه 1.3 مليار دولار في أربع شركات بقطاع البناء والتشييد المحلي لدعم القطاع الذي ينفذ مشروعات رائدة في أنحاء المملكة.

وقال الصندوق، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، إنه اكتتب في أسهم جديدة تمثل حصص أقلية كبيرة وذلك من خلال زيادة رأس المال بشركات نسما وشركاهم للمقاولات والسيف مهندسون مقاولون والبواني القابضة والمباني مقاولون عامون.

وقال يزيد الحميد نائب محافظ الصندوق في بيان “تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة”.

وأضاف أن استثمار الصندوق سيسهم في “توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي”.

ويعتمد صندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، على القطاع لبناء مشروعات في المملكة ضمن حملة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

واستحوذ الصندوق على حصة مسيطرة في شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة في مارس آذار 2022، إذ دفع 150 مليون درهم (40.84 مليون دولار) مقابل 750 مليون سهم جديد.