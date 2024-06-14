صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم شراء حصة 15% في مطار هيثرو

قالت شركة “فيروفيال” العملاقة العاملة في مجال البنية التحتية، اليوم الجمعة، إنها توصلت لاتفاق جديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أرديان الفرنسي للاستثمار المباشر لبيع الجزء الأكبر من حصة الشركة البالغة 25 بالمئة في مطار هيثرو مع الاحتفاظ بنحو 5.25 بالمئة.

وبموجب الاتفاق الجديد الذي يشمل أيضا بائعين آخرين، سيستحوذ صندوق أرديان وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، على 22.6 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب في إف.جي.بي توبكو، وهي الشركة الأم لشركة مطار هيثرو القابضة، مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.13 مليار دولار).

وبموجب اتفاق مبدئي أُعلن عنه العام الماضي، كانت فيروفيال ستبيع كامل حصتها مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني، مما جعل قيمة المطار حينها تبلغ 9.48 مليار جنيه إسترليني. لكن قيمة المطار سنتخفض وفقا للاتفاق الجديد إلى 8.66 مليار جنيه إسترليني.

ولم تكشف شركة فيروفيال الإسبانية التي نقلت مقرها إلى هولندا العام الماضي عن المبلغ الذي ستحصل عليه بموجب الاتفاق الجديد الذي يخضع لموافقة الجهات التنظيمية، كما لم تعلن عن أسماء البائعين الآخرين.

وأضافت فيروفيال أنها ستحتفظ إلى جانب شركاء آخرين بنحو عشرة بالمئة في المطار.

وتعمل فيروفيال في مجال بناء وإدارة الطرق السريعة والمطارات، لكنها تركز حاليا على توسيع حجم نشاطها في الولايات المتحدة، حيث تشيد مبنى جديدا في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك.

وقالت الشركة إنها تتوقع الانتهاء من عملية بيع حصتها في مطار هيثرو بنهاية 2024.