صندوق الثروة السيادية البحريني: نتوقع طرحا عاما أوليا لشركة مكلارين في الاعوام القادمة

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية البحريني “ممتلكات” لرويترز الثلاثاء إن الصندوق، الذي يملك حصة 60 بالمئة في مكلارين، يتوقع طرحا عاما أوليا لشركة صناعة وتطوير سيارات السباق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأضاف خالد الرميحي في مقابلة “قطاع السيارات من الواضح أن لديه تحديات، لكننا لدينا ثقة في الشركة ونعتقد أنها ستكون مرشحا رئيسيا لطرح عام أولي، بالطبع ليس في الوقت الحالي لكن في عامين إلى ثلاثة أعوام.”

ولم ترد مكلارين على الفور على طلب للتعقيب عندما اتصلت بها رويترز الثلاثاء.

ونشر ممتلكات الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 18 مليار دولار، نتائجه السنوية اليوم وأظهرت تحولا إلى أرباح في 2021 من خسائر في 2020 .

وأعلن الصندوق عن ربح قدره 45.6 مليون دينار “120.96 مليون دولار” للعام 2021 مقارنة مع خسارة بلغت 550.7 مليون دينار للعام 2020 . وقال إن نتائجه هي أعلى أرباح للصندوق على أساس سنوي منذ تأسيسه في 2006 .

وقال الصندوق إنه دفع حصص أرباح للحكومة قدرها 20 مليون دينار كمساهمة في الميزانية الوطنية، ونتائج ممتلكات القوية هي نتيجة لاستراتيجية استثمارية جديدة للصندوق تركز على نموذج ملكية نشط.

وتلقت النتائج دعما من حصة الصندوق في شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) التي سجلت أرباحا قوية العام الماضي بفعل صعود الأسعار في بورصة لندن للمعادن وزيادة في الإنتاج والمبيعات من توسعة خطها السادس.

ويملك الصندوق حصة تبلغ حوالي 69 بالمئة في ألبا، أكبر مصهر للألومنيوم في العالم خارج الصين، بحسب معلومات على الموقع الالكتروني للشركة.

وقال الرميحي إن إدراجا ثانيا لألبا في البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، هو أحد بضعة خيارات تعكف الشركة على دراستها.

وأضاف قائلا “إنه أحد المبادرات التي يدرسونها.”