صندوق الثروة السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات بالإسترليني

ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، عين بنوكا لطرح سندات على شريحتين مقومة بالجنيه الإسترليني.

وقالت الخدمة إن الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من الثالث من يونيو حزيران.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي خمس سنوات و15 سنة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمضي في خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في المملكة، أكبر مصدري الخام في العالم.

وفي الشهر الماضي، جمعت المملكة خمسة مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.