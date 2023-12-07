صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي يُحوّل التركيز إلى آسيا

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي خلدون المبارك، اليوم الخميس، أن التركيز الاستثماري للصندوق سيتحول بشكل متزايد نحو آسيا، غير أن الولايات المتحدة ستظل سوقًا رئيسية.

وقال المبارك في مؤتمر في قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا 2023: “أعتقد أن الولايات المتحدة ستظل سوقًا جذابة بشكل رائع وسوقًا رئيسيًا بالنسبة لنا”.

لكنه قال إن تدفقات الاستثمار الرئيسية تشهد تغيرًا في ظل تقليل التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا.

ومضى قائلًا “النمو موجود في الشرق حاليًا” مشيرا إلى الهند وجنوب شرق آسيا تحديدًا.

وأردف: “الاقتصادات الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية هي التي تحقق نموًا، ولم نركز بقدر كبير عليها في السنوات العشر الماضية. سنركز أكثر حاليًا. ونعمل على بناء هذه القدرة”.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولي الأمن القومي الأميركيين يدققون في استحواذ مبادلة على مجموعة فورتريس انفستمنت التي تتخد من نيويورك مقرًا مقابل ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن صناديق الثروة في الشرق الأوسط تواجه تدقيقا أميركيًا أكبر في إطار الضغط على الكيانات التي قد تكون لها علاقات أوثق مع الصين.