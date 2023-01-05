صندوق النقد: أمريكا لم تتخط خطر التضخم بعد

قالت جيتا جوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تتخط بعد خطر التضخم ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وحثت جوبينات المركزي الأمريكي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام.

وقالت إن من المهم للمركزي الأمريكي أن “يحافظ على تشديد السياسة النقدية” لحين حدوث “تراجع مؤكد ومستمر في التضخم” بشكل واضح ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.

وأضافت للصحيفة “إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم مثل تضخم الخدمات فإنني أعتقد أن من الواضح أننا لم نتخط خطر التضخم بعد”.

وأشارت جوبينات في المقابلة إلى أنها تتوقع أن يعاني الاقتصاد الصيني من تبعات قوية في الأجل القصير لكن تعافيه محتمل في وقت لاحق من هذا العام مع تعافي الطلب.