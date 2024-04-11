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صندوق النقد: استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة طويلة "أمر مقلق"

منذ ساعة واحدة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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ذكرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي (الخميس 11-4-2024) أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كان يتصرف بحكمة.

وقالت جورجيفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي إن الحكومة الأمريكية بإمكانها النظر أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.

وأضافت أن “ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما”.

وفي سياق متصل، ذكرت كريستالينا جورجيفا أن الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدمات للحد من المشكلات الناجمة عن فائض الطاقة التصنيعية في قطاعات معينة.

وقالت جورجيفا خلال حدث استضافه المجلس الأطلسي في واشنطن إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20 بالمئة في السنوات المقبلة إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي.

وأضافت “ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كان لديها طاقة فائضة”.

وأردفت قائلة “من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين”.

    المصدر :
  • رويترز

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