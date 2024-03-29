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صندوق النقد الدولي: النظرة المستقبلية للجزائر "إيجابية" في الأجل القريب

منذ 25 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.

وأضاف الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إن من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمئة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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