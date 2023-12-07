الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر

منذ ساعة واحدة
علم مصر

علم مصر

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أعلنت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أنّ الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت: “الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية”.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي تشكلها الحرب الإسرائيلية على غزة، “بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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