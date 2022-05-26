صندوق النقد الدولي يحذر.. الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي والسياسي "قوي"!

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إن قلقها من خطر أن الحرب في أوكرانيا والمزيد من التباطؤ في الصين ربما يثيران ركودا عالميا أقل من مخاوفها حيال قوة الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي والسياسي.

وخفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 إلى 3.6 بالمئة من 4.4 بالمئة في ثاني خفض للتوقعات هذا العام، وكررت جورجيفا تحذيرها من أن الأحداث منذ ذلك الحين قد تثير تخفيضات إضافية للتوقعات.

لكنها أبلغت حلقة نقاشية في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن ذلك ليس أكبر ما يشغل ذهنها في الوقت الحاضر.

“ما يقلقنا أكثر هو الخطر المتمثل في أننا ذاهبون إلى عالم به المزيد من التشرذم، مع تكتلات تجارية وتكتلات للعملة، وهو ما يقسًم ما ظل حتى الآن اقتصادا عالميا متكاملا.”

وقالت جورجيفا “الاتجاه نحو التشرذم قوي.”

من جهته أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الأربعاء إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة، وأيضا توفر الأسمدة، قد تثير ركودا عالميا.

وأبلغ مالباس ندوة استضافتها غرفة التجارة الأمريكية أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقال إن انخفاض إنتاج الأسمدة سيزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى.

وقال مالباس “بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي… من الصعب الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا”. ولم يقدم توقعات محددة.

وأضاف أن اقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا من المتوقع أن يعاني انكماشا كبيرا في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤا في النمو.