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صندوق النقد الدولي يدعو باكستان إلى فرض ضرائب أكثر على الأغنياء

منذ 36 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أفاد موقع “Down” بأن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعت سلطات باكستان إلى “فرض ضرائب أكثر على الأغنياء وحماية الفقراء” وسط ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت غورغييفا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يطالب برنامجنا بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وتوفير الحماية للفقراء في باكستان”.

وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أعرب عن امتنانه لصندوق النقد الدولي لموافقته على اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.

كما قام كاكار بإطلاع غورغييفا، على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية من أجل “فرض الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد”.

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