الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد الدولي يرجئ اجتماعا لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو

منذ يوم واحد
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 9يوليو/تموز 2024، إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو”. لكنها لم تفسر سبب التأجيل.

والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو تموز، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محلل سياسي: المقاومة خلفت واقعاً جعل الجميع مجبرين على التفاوض معها
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات وكلوني يسحب دعمه
مسؤول أمريكي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!