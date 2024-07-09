صندوق النقد الدولي يرجئ اجتماعا لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 9يوليو/تموز 2024، إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو”. لكنها لم تفسر سبب التأجيل.

والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو تموز، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.