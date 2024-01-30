صندوق النقد الدولي يرجح "هبوطا ناعما" ويرفع توقعات النمو العالمي في 2024

رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي‭‭ ‬‬وحدث توقعاته لاقتصادات الولايات المتحدة والصين كما رجح تباطؤ التضخم بمعدل أسرع من المتوقع.

وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث لصندوق النقد أظهر “هبوطا ناعما” يلوح في الأفق، لكن النمو الإجمالي والتجارة العالمية لا يزالان أقل من المتوسط التاريخي.

وقال جورينشا للصحفيين في جوهانسبرج “يواصل الاقتصاد العالمي إظهار متانة ملحوظة مع تراجع التضخم على نحو مطرد وصمود النمو. وتزايدت فرصة الهبوط الناعم”، مضيفا “نحن بعيدون جدا عن سيناريو الركود العالمي”.

وحذر جورينشا من أن النمو لا يزال بطيئا وأن المخاطر قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والهجمات في البحر الأحمر.

وقال صندوق النقد الدولي إن تحسن التوقعات جاء مدعوما بقوة الإنفاق الخاص والعام رغم معطيات التشديد النقدي، فضلا عن زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة وإصلاح سلاسل التوريد وتراجع أسعار الطاقة والسلع.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3.1 بالمئة في 2024، بزيادة 0.2 بالمئة عن توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، فيما أبقى على معدل النمو المتوقع في 2025 دون تغيير عند 3.2 بالمئة. وكان المتوسط التاريخي للنمو العالمي خلال الفترة 2000-2019 نحو 3.8 بالمئة.

وأبقى الصندوق على توقعاته خلال أكتوبر تشرين الأول بشأن التضخم عند 5.8 بالمئة خلال 2024، بينما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 4.4 بالمئة من 4.6 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتوقع الصندوق في تقريره المعدل انخفاض أسعار النفط 2.3 بالمئة في 2024 من 0.7 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. كما توقع تراجع إضافي بنحو 4.8 بالمئة خلال العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، عدل الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في تقرير يناير كانون الثاني إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقابل 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة. إضافة إلى نمو بنحو 1.7 بالمئة في 2025.

وفي الصين، توقع التقرير نمو اقتصاد البلاد 4.6 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو ‭‭4.2‬‬ بالمئة في التوقعات السابقة. ونموا بنحو 4.1 في العام المقبل.

وتوقع جورينشا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة تدريجيا في النصف الثاني من 2024.