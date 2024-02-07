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صندوق النقد: قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة

منذ 8 دقائق
قطر

قطر

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قال صندوق النقد الدولي (الأربعاء 7-2-2024) إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5 بالمئة على المدى المتوسط، مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وكالة موديز قد قررت في وقت سابق رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى AA2، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، ما يعكس التحسن في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023.

وقالت وكالة موديز، في تقرير لها، إنها قامت بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لأقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.

ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 – 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لوكالة موديز.

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