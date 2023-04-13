الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد: لم نتفق مع مصر على موعد بدء مراجعة البرنامج

منذ 55 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي (الخميس 13-4-2023) إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول.

وافق الصندوق في ديسمبر كانون الأول على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لمصر التي تئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا التي كشفت تداعياتها مشاكل طويلة الأمد.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس آذار 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر كانون الأول.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش
روسيا: لن نبحث تبادل للسجناء يشمل مراسل وول ستريت جورنال "إلا بعد محاكمته"
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير دفاع أوكرانيا: لا بديل عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أطباء بلا حدود تناشد روسيا السماح لها بدخول مناطق احتلتها في أوكرانيا

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
بطاقات التشريج
أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ
بعد الخسارة المذلة.. اشتباك ولكمات داخل غرفة الملابس لـ"بايرن ميونيخ"!