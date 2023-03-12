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صندوق النقد: نراقب عن كثب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

منذ ساعة واحدة
بنك سيليكون فالي

بنك سيليكون فالي

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قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنه يراقب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي من انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي)، معبرا عن ثقته في أن واشنطن تتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز في بيان “نراقب عن كثب التطورات والآثار المحتملة على الاستقرار المالي، ولدينا ثقة كاملة في أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يتخذون الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع”.

إعلان جوهري

ذكرت مصادر مطلعة، الأحد، أن من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا “جوهريا”، الأحد” لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار يوم الجمعة والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.

قالت المصادر إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.

وتسببت الأزمة التي عصفت بمصرف “سيليكون فالي الذي أغلقته السلطات الأميركية يوم أمس، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

فالمصرف لم يعد قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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