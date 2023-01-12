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صندوق النقد يتوقع تجنباً للركود في أمريكا خلال 2023

منذ 47 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا (الخميس 12-1-2023) إن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.

وقالت جورجيفا للصحفيين إن أسواق العمل الأمريكية لا تزال مرنة وأن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وقالت إن هناك تحولا صحيا بعيدا عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد.

وأضافت جورجيفا خلال أول إفادة لها في عام 2023 “يقدم هذا بعض الدلائل على أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود… وفي الواقع، يمكنني القول إنه حتى لو كان ركودا من الناحية الفنية، فسيكون معتدلا للغاية”.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع واحد في المئة، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر. أما البنك الدولي فتوقع يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 بالمئة في العام الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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