صندوق النقد يتوقع عجزا في الميزانية السعودية 1.2% هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 بالمئة في 2022، حسبما ذكر في أحدث تقرير له، الأربعاء.

وكانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، وإن كان أقل من 2022.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن من المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج هذا العام وانخفاض الأسعار على إيرادات النفط وعلى النمو.

وقالت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء إنهما ستمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، على الرغم من انتعاش السوق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع، مما دفع الأسعار للارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيتباطأ بشكل حاد في عام 2023 إلى 1.9 بالمئة وفقا لصندوق النقد الدولي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.5 بالمئة هذا العام. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.9 بالمئة هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناء على المادة الرابعة “التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض”، مضيفا أن المخاطر على التوقعات متوازنة.

ودعمت الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورؤية 2030 هي خطة واسعة النطاق للتحول الاقتصادي ضخت فيها الحكومة مئات المليارات من الدولارات وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وأوصى صندوق النقد الدولي بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 بالمئة وهو الأعلى بين دول الخليج، بالإضافة إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة التي يجب أن تكون مصحوبة ببرامج اجتماعية للحد من التأثير على الفئات الضعيفة.