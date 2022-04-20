صندوق النقد يحذر الصين.. الاستهلاك متباطئ عندكم ولا يتعافى بالقوة اللازمة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إنه ينبغي للصين أن تستخدم أدوات المالية العامة لتحفيز الاستهلاك بينما تواجه تباطؤا أثارته إغلاقات جديدة لاحتواء كوفيد-19 .

وقالت جورجيفا إن الصين لديها حيز وفير على صعيد السياسات المالية والنقدية للتصدي لهذا التباطؤ، لكن سيكون من الأفضل أن تحفز الاستهلاك.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا أثناء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن “ما نراه في الصين هو أن الاستهلاك متباطئ ولا يتعافى بالقوة اللازمة… وعليه فإنه بدلا من تحريك الأموال إلى استثمارات عامة فلنحركها إلى جيوب الناس حتى يكون هناك قدر أكبر من الحركية يأتي من طفرة للاستهلاك.”

الجدير ذكره أن الصين أعلنت اليوم عن سبع وفيات جديدة بسبب كوفيد-19 في شنغهاي، مما رفع عدد الوفيات في المدينة إلى 17 حالة، فيما تكافح السلطات لكبح العدوى على الرغم من الإغلاق المرهق الذي دام أسابيع.

وأدى انتشار متغير الفيروس التاجي أوميكرون شديد العدوى إلى ارتفاع كبير في الحالات بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون شخص، وفرضت الحكومة قيودا صارمة على الحركة، إضافة إلى إلزامية الاختبارات الجماعية لمكافحة تفشي المرض.

وتسبب الإغلاق في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، حيث عبّر السكان عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نقص الغذاء وعدم الحصول على رعاية طبية غير متعلقة بكوفيد-19.

وسجلت المدينة، الأربعاء، أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها بدون أعراض.