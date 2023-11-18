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صندوق النقد يدرس بجدية زيادة برنامجه لمصر وسط تأثيرات حرب غزة

منذ ساعتين
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها “رويترز” أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

فيما أشارت جورجييفا في كلمتها أمام منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسيفيك الذي انعقد في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الجمعة 17\11\2023، إلى ما وصفتها بأنها أضرار اقتصادية عاصفة تلحق بالدول القريبة من الصراع في قطاع غزة.

وقالت جورجييفا إن هذا الصراع ينطوي على مخاطر شديد بالنسبة للدول الأكثر قربا منه وهي لبنان والأردن ومصر.

وأضافت أنه رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية اندلاع الصراع، فإن “الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية.

    المصدر :
  • رويترز

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