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صندوق النقد يرحب بإجراءات أمريكا "الحاسمة" للحد من المخاطر المتكررة للأنظمة المصرفية

منذ 5 دقائق
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال صندوق النقد الدولي الاثنين إنه يرحب بالتحرك “الحاسم” الذي اتخذته الولايات المتحدة مطلع الأسبوع للحد من المخاطر المتكررة للأنظمة المصرفية وإنه يراقب الأوضاع لمتابعة التبعات العالمية للأمر، وذلك بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وأوضح صندوق النقد في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز “صندوق النقد الدولي يرحب بالخطوات الحاسمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة الأمريكية لمواجهة المخاطر المتكررة الناجمة عن تعثر بنوك في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة”.

وأضاف “خبراء صندوق النقد الدولي يتابعون تطور الموقف عن كثب ويقيمون التبعات المحتملة على الاستقرار المالي العالمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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