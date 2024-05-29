صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2024 و2025 بعد أداء "قوي" في الربع/1

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني خمسة بالمئة هذا العام بعد أداء “قوي” في الربع الأول من العام رافعا توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6 في المئة، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.

وقال الصندوق إنه عدل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة قدرها 0.4 في المئة، لكنه حذر من أن النمو في الصين سيتباطأ إلى 3.3 في المئة بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.

ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو خمسة بالمئة في عام 2024 وأن يتباطأ النمو في عام 2025 المقبل إلى 4.5 بالمئة.