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صندوق النقد يعلن عن حزمة مالية لإلغاء ديون السودان

23 - يونيو - 2021
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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في خطوة لمساعدة السودان في محاولتها العودة إلى الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة، اعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة لتخفيف ديون البلد.

وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن “101 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تعهدت بتقديم تمويل يزيد عن 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1،415.7 مليون دولار أمريكي) مما سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي، ويسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق، ويسهل تسليم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها من إعفاءات الديون للسودان ويخلق شروط نمو أعلى وأكثر شمولا في السودان”.

أضاف البيان الصحفي أن المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا رحبت “بهذا الإنجاز المهم”، مشيرة إلى أن “معلم التمويل اليوم يمثل فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي”.

تابع البيان أن المديرة العامة شكرت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على دعمها السخي.

وقالت جورجيفا، إن السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو معلم سيقلل بشكل كبير إجمالي ديون السودان ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر.

وتشير وكالة “سونا” إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) سينعقد في 28 يونيو 2021، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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