صندوق النقد يُحذّر: انقسام الاقتصاد العالمي "سيكون مُكلفًا"

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلًا إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي سبعة بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي دوري: “نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفًا للاقتصاد العالمي… هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان”.

من جهة أخرى، أشارت كوزاك إلى أنّ مجلس إدارة الصندوق سيراجع اليوم الخميس، طلب المغرب لتلقي تمويل من صندوق المرونة والاستدامة.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا قالت لرويترز هذا الشهر إن المؤسسة المالية الدولية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض حجمه 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.