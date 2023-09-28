الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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صندوق النقد يُقرّ قرضًا بـ 1.3 مليار دولار للمغرب

منذ 4 دقائق
المغرب

المغرب

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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.

وكان المغرب قد طلب أموالًا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر/ أيلول المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، مما أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.

وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.

    المصدر :
  • رويترز

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