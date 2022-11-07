صندوق بيزوس يتعهد بتقديم مليار دولار لحماية البيئة

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن صندوق (بيزوس إيرث) الذي أنشأه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس تعهد بتقديم مليار دولار بحلول عام 2030 للمساعدة في حماية الغابات والتنوع البيولوجي.

وأصدر مكتب ماكرون البيان، الاثنين، مع عقد الزعيم الفرنسي سلسلة أولى من المحادثات على هامش قمة المناخ (كوب27) في مصر. وأضاف مكتب ماكرون أن رئيسي الجابون ورواندا عبرا أيضا عن اهتمامهما في قمة (كوب27) باتخاذ خطوات لحماية الغابات ومصارف الكربون الطبيعية.

وتعهد صندوق بيزوس إيرث حتى الآن بتقديم 30 بالمئة من حجم رأسماله البالغ عشرة مليارات دولار للحفاظ على الطبيعة ومساعدتها على التعافي. ويسعى الصندوق إلى تشكيل تحالف مع دول أفريقية وأوروبية في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام لزيادة جهود إصلاح الغابات.

إما التعاون أو الهلاك

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول المجتمعة في شرم الشيخ بمصر لحضور محادثات المناخ (كوب27)، الاثنين، تواجه لحظة فارقة إذ عليها الاختيار بين العمل سويا الآن لخفض الانبعاثات أو الحكم على الأجيال القادمة بمواجهة كارثة مناخية.

وكان من الواضح أن غوتيريش أراد بخطابه التأكيد على الحاجة الملحة لتحرك الحكومات في بداية محادثات على مدار أسبوعين حول كيفية تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تنصرف أنظارهم عن هذا الملف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا و تفشي التضخم ونقص موارد الطاقة.

وقال غوتيريش للوفود المجتمعة في منتجع شرم الشيخ الساحلي “البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك”.