صواريخ أوكرانية تعطّل جسرًا مهمًا يستخدمه الروس في الجنوب

أعلنت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا أن صواريخ أوكرانية أصابت جسرًا مهمًا تستخدمه قوات الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية الجمعة 26 آب، وأخرجته من العمل.

وأشارت القيادة الجنوبية في بيان الى أن “وحدات المدفعية الصاروخية واصلت القيام بمهام، بما في ذلك ضمان السيطرة على جسر داريفسكي. توقفت عملياته حاليا”. ولم يصدر تعليق فوري من موسكو.

والجسر الذي يمتد لما يقرب من 100 متر هو المعبر الوحيد الذي تسيطر عليه روسيا عبر نهر إنهوليتس، وهو أحد روافد نهر دنيبرو الكبير.

ويقسم نهر إنهوليتس الأراضي التي تحتلها روسيا غرب نهر دنيبرو إلى قسمين. ويرتبط هذان القسمان بدورهما بالضفة الشرقية لنهر دنيبرو، باتجاه روسيا، بواسطة جسر واحد لكل منهما.

وتعرّض كلا الجسرين لضربات أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، لكنّهما ما زالا يُستخدمان في عمليات العبور.

وقد يؤدي تعطيل جسر داريفسكي إلى تعقيد الطرق بين شطري الأراضي التي تسيطر عليها روسيا غرب دنيبرو.

وفي حال تعطّل أحد الجسرين اللذين تسيطر عليهما روسيا عبر نهر دنيبرو، فقد يؤدي ذلك إلى عزل بعض القوات الروسية تمامًا.