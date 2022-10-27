صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق الدولي والريف الجنوبي

دوت سلسلة انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، بعد منتصف ليل (الأربعاء 26-10-2022) جراء استهداف صواريخ إسرائيلية لمواقع عسكرية في منطقة مطار دمشق الدولي بريف دمشق الجنوبي العربي، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد، سقطت 4 صواريخ على الأقل في المنطقة، وسمع صوت انفجارات عنيفة في منطقة الست زينب ومنطقة المطار، تزامنا مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام في منطقة عقربا التصدي للضربات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن هذا الاستهداف رقم 28 من قبل الجانب الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022.

من جانبه أكد مدير المرصد رتمي عبد الرحمن أن منطقة مطار دمشق الدولي والمنطقة الحدودية مع لبنان وصولا إلى الجولان المحتل هي مناطق نشاطات عسكرية للميليشيات الإيرانية والحرس الثوري وحزب الله.

مشيراً إلى “حزب الله” والمليشيات الإيرانية يستخدمون الأراضي السورية كمستودع لتخزين الأسلحة والطائرات المسيرة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 24 تشرين الأول، بأن القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية، استهدف كتيبة للدفاع الجوي في منطقة خربة الشياب التابعة للكسوة بريف دمشق، بالإضافة لاستهداف المطار الشراعي في الديماس بريف دمشق أيضاً، والذي يتبع لحزب الله اللبناني بشكل مباشر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل ضابط وعنصر وإصابة 3 من عناصر الدفاع الجوي التابع للنظام.

كما ألحق القصف أضرار مادية في المناطق المستهدفة.