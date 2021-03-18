الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صواريخ تستهدف مدينة كيلس التركية مصدرها سوريا

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 12:54 صباحًا
الشرطة التركية في موثع سقوط الصواريخ

الشرطة التركية في موقع سقوط الصواريخ

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط صواريخ، مساء اليوم الخميس، على مدينة كيلس جنوب تركيا مصدرها الأراضي السورية.

الصواريخ التي تم إطلاقها من داخل سوريا سقطت على حي بيشيفلار في كيلس، من دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

ولم توضح وسائل الإعلام عدد الصواريخ ونوعها والمكان الذي اطلقت منه ، مكتفية بالإشارة إلى مكان سقوطها.

مدينة كيلس تقع على حدود تركيا الجنوبية مع محافظة حلب السورية وسبق أن شهدت حوادث متعددة لسقوط صواريخ وقذائف تم إطلقها خلال أعمال قتالية مستمرة داخل سوريا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها وكذلك و”وحدات حماية الشعب” الكردية. التي تصنفها أنقرة كتنظيم إرهابي.

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشر قياس الزلازل
    زلزال بقوة 4.2 قبالة ساحل السلفادور
    الدرهم المغربي
    التضخم في المغرب يبلغ عتبة استثنائية متأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية
    قمة العشرين في إندونيسيا
    كندا تنتقد مشاركة روسيا في اجتماع مجموعة العشرين وتصفها بـ"العبثية"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟