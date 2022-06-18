صواريخ روسية أصابت مصنعا للغاز شرقي أوكرانيا

قال أوليه سينيهوبوف حاكم إقليم خاركيف الأوكراني اليوم السبت إن عدة صواريخ روسية أصابت مصنعا للغاز في منطقة إزيوم في شرق أوكرانيا.

وقال سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام “اندلع حريق هائل. تعامل المنقذون مع الحريق”. وأضاف أن بعض المباني الأخرى لحقت بها أضرار.

وفي ساحة القتال قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، التي كانت هدفا رئيسيا في هجوم موسكو للسيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك الشرقية، استمرت في التعرض لقصف مدفعي وصاروخي روسي.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك من مناطق قتال أخرى في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني “اليوم أو غدا أو بعد غد، سيدفعون بكل قوات الاحتياط لديهم… عدد كبير منهم هناك بالفعل، ويشكلون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على (مكاسبهم)”.

وقال إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على معظم أنحاء المدينة، لكن ليس كلها.