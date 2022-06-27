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صواريخ روسية تصيب مركز تسوق في وسط أوكرانيا

منذ 37 دقيقة
القصف الروسي على أوكرانيا

القصف الروسي على أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”.

من جانبه، قال فيتالي ميليتسكي رئيس بلدية مدينة كريمنشوك على فيسبوك إن قتلى وجرحى سقطوا في ضربة صاروخية روسية أصابت مكانا “مزدحما للغاية” في المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأضاف أنه كان في موقع الحادث لكنه لم يحدد الأماكن التي أصابها القصف أو عدد القتلى والجرحى.

الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية”

وحثت السلطات الإقليمية في شرق أوكرانيا المدنيين، الاثنين، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية.

وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك على تطبيق تيلغرام: “أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم.. نظرا للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل”، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية” لكنه لم يذكر عدد المدنيين الذين بقوا هناك.

وكان يعيش حوالي 100 ألف شخص في المدينة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

    المصدر :
  • رويترز

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