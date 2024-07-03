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صواعق البرق تشعل حرائق غابات في جزيرة باليونان

منذ ساعتين
الحرائق في غابات اليونان

الحرائق في غابات اليونان (رويترز)

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قالت إدارة الإطفاء اليونانية إن صواعق برق كثيفة أسفرت عن اشتعال حريقين في جزيرة ثاسوس اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، بعد يوم من تمكن فرق الإطفاء من إخماد حرائق غابات أججتها رياح قوية غير معتادة في جزيرتين أخريين.

ويعمل أكثر من 32 من رجال الإطفاء و13 مركبة إطفاء وطائرة واحدة وطائرتا هليكوبتر على إخماد النيران التي تلتهم الغابات على جبهتين في الجزيرة الواقعة في شمال بحر إيجه على بعد 306 كيلومترات (190 ميلا بحريا) إلى الشمال من أثينا.

ومن المتوقع وصول تعزيزات من مدينة كافالا القريبة خلال اليوم.

ويقول الخبراء إن حرائق الغابات صارت أكثر شيوعا وتدميرا في اليونان في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ، وتؤدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل السياحة خلال موسم الصيف إذ يتوافد الملايين على الجزر اليونانية.

وقالت وزارة الحماية المدنية في بيان أمس الثلاثاء إن حوالي 240 من رجال الإطفاء من دول من بينها بلغاريا ومالطا ومولدوفا ورومانيا سيساعدون قوات مكافحة الحرائق اليونانية في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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