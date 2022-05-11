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صوت بيروت تستنكر جريمة قتل "شيرين ابو عاقلة": لمحاسبة هذا الكيان المحتل

11 - مايو - 2022
الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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تدين منصة صوت بيروت انترناشونال الجريمة النكراء التي أدت الى استشهاد الصحفية “شيرين ابو عاقلة” برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء تأديتها واجبها المهني في فضح ارتكابات الاحتلال في مدينة جنين.

كما وتتقدم المنصة بأحرّ التعازي من عائلة الزميلة الراحلة، ومن مؤسسة الجزيرة، وتؤكد على الدعوات التي طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية بمحاسبة هذا الكيان المحتل على جريمته، والاسراع باتخاذ خطوات تنفيذية قادرة ان تحمي الاعلاميين والشعب الفلسطيني من آلة القتل الاسرائيلية.

كما وتدعو الاتحاد الدولي للصحفيين وكل منظمات حقوق الانسان في العالمين العربي والغربي إلى تقديم الدعاوى ضد حكومة إسرائيل المحتلة أمام المحاكم الدولية.

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