صورة.. إسرائيل تحذر قادة الجيش السوري من التعامل مع حزب الله!

أعلنت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، ألقى منشورات في جنوبي سوريا. تُحذّر من التعاون مع “حزب الله”.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توزعت المنشورات الورقية في ريفي درعا والقنيطرة على الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وتتضمن المنشورات تهديدات صريحة لعناصر الجيش السوري والمتعاونين مع حزب الله، وجاء في المنشورات:” لقادة الجيش السوري وجنوده، مرة بعد مرة يستمر الجيش السوري في دفع الثمن نتيجة تمركز حزب الله في مواقعه، كما حذرنا من قبل لم ولن نتوقف عن العمل مادام التعاون الاستخباراتي مع تنظيم حزب الله في المواقع قائماً.

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف إسرائيل لموقعين عسكريين في سرية تابعة للواء 112 في قرية صيدا الجولان عند الحدود المتداخلة بين ريفي القنيطرة ودرعا، وأدى الاستهداف الى مقتل ضابط برتبة “الملازم” المقرب من حزب الله اللبناني، كما أدى الاستهداف لوقوع خسائر مادية في الموقعين.