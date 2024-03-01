صورة.. إسرائيل تغتال شخصية كبيرة في الحرس الثوري الإيراني في بانياس غرب سوريا

مقتل مستشار عسكري كبير في قصف إسرائيلي استهدفه في سوريا

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بمقتل أحد أفراد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا، جراء غارة يشتبه في أنها إسرائيلية (الجمعة 1-3-2024).

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أخرى أن رضا زارعي قتل مع اثنين من مقاتلي حزب الله المدعومة من إيران.

واستيقظ الأهالي قرابة الساعة الـ 4 فجر اليوم على دوي الانفجارات العنيفة التي تسببت بحالة من الذعر بينهم.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 20 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 14 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 39 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وذكرت رويترز في فبراير شباط أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة الضربات الإسرائيلية التي أسقطت قتلى، وأصبح يعتمد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

ولا تعلق إسرائيل عادة على التقارير المتكررة حول غارات على سوريا.