الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. الرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي" يشارك في طقوس يهودية

منذ 33 دقيقة
الرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي"

الرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي"

الأناضول
A A A
طباعة المقال

شارك الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا خافيير ميلي، الأحد، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس.

ورافق ميلي الذي كان يرتدي “القلنسوة اليهودية” (الكيباه) على رأسه أثناء الطقوس شقيقته كارينا.

وتمنى الحاخام ديفيد بينتو شيلتا التوفيق لميلي في منصبه الجديد، وهو يمسك بيده.

وفاز مرشح حزب “تنمية الحرية” ميلي الاثنين الماضي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد نحو 55.69% من الناخبين.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز، ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

يشار إلى أن ميلي كان قد وعد في حملته الانتخابية بنقل سفارة الأرجنتين في تل أبيب إلى القدس في حال فوزه بالرئاسة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم دولة الإمارات العربية المتحدة
    غزة تحت النار
    الإمارات تطلق عملية الإجلاء الطبي الثالثة لأطفال غزة
    وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر
    غزة تحت النار
    الوزير القطرية لولوة الخاطر لسكان غزة: أعدتم لنا إنسانيتنا التي سُلِبت منا
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي يشيد بشجاعة الأوكرانيين في مواجهة روسيا والطقس

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية
    مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
    غزة تحت النار
    بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"