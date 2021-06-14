الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. السفارة الأمريكية بالقدس تُصدر تحذيراً لموظفيها على خلفية مسيرة الأعلام

14 - يونيو - 2021

السفارة الأمريكية بالقدس

A A A
طباعة المقال

أصدرت السفارة الامريكية في مدينة القدس تحذيراً لموظفيها بضرورة توخي الحذر على خلفية إقامة مسيرة الأعلام في المدينة غداً، حسب ما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الإذاعة، مساء اليوم الاثنين، أن السفارة طالبت موظفيها بمنع دخول البلدة القديمة، وإلغاء جميع أنشطتهم في القدس.

وجاءت تحذيرات السفارة على خلفية إقامة مسيرة الاعلام الإسرائيلية وتصاعد عمليات التوتر الداخلي في إسرائيل ونشر القبة الحديدية الاعتراضية في أرجاء واسعة، بالإضافة لتأهب الجيش الإسرائيلي خشية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

ومن المقرر أن تتضمن المسيرة غدا الثلاثاء ،رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة.

وبعد إلغاء المسيرة أول مرة في العاشر من مايو/أيار الماضي، ومجددا الخميس الماضي، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف بنيامين نتنياهو إلى السماح بتنظيمها قبل تصويت أمس، وفق اتفاق محدد بين الشرطة والمنظمين، وتسبّب إصرار نتنياهو على تنظيم المسيرة في اتهامه من قبل خصومه بتأجيج الوضع واتباع سياسة “الأرض المحروقة”.

    المزيد من أخبار العالم

    روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد إرسال مساعدات أممية لسوريا
    محادثات مثمرة بين صندوق النقد ومصر حول قرض جديد
    رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
    بايدن يعلن زيارة سفارة اليابان للتعزية في وفاة آبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد