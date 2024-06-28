الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
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صورة.. انهيار سقف في مطار نيودلهي يؤدي إلى مقتل شخص وإصابات أخرى

منذ 52 دقيقة
مطار نيودلهي

مطار نيودلهي

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قال مسؤولون ووسائل إعلام إن سقفا انهار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في المطار الرئيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص ودفع السلطات إلى إلغاء الرحلات الجوية من إحدى صالات الركاب.

وذكر المطار في بيان نشره على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن جزءا من المظلة في منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 بمطار دلهي انهار الساعة الخامسة صباحا (23:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن “هناك أنباء عن وقوع إصابات ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين”.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.

انهيار سقف مطار نيودلهي

انهيار سقف مطار نيودلهي

    المصدر :
  • رويترز

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