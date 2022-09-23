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"صورة" جديدة للملك تشارلز مع الصندوق الأحمر الرسمي

منذ 4 دقائق
الملك تشارلز

الملك تشارلز

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نشر قصر بكنغهام (الجمعة 23-9-2022) صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية وذلك بعد تولى الملك الجديد مهامه الرسمية.

وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق.

ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.

والتقطت الصورة في (قاعة القرن الثامن عشر) في قصر بكنجهام الأسبوع الماضي.

وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش ، في الثامن من سبتمبر أيلول عن عمر ناهز 96 عاما.

 

Victoria Jones – Reuters

    المصدر :
  • رويترز

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